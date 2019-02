Stand : 15-D260

Depuis 1985, ACME est un fabricant d’éclairage scénique, événementiel et architectural ainsi que de systèmes d’amplificateurs audio. Découvrez la lyre XA-1200BSWF, plus puissante et professionnelle, à source LED, hybride 1 000 W et indispensable compagnon du blinder à LED lancé il y a deux ans, avec un wash stroboscopique modulaire en couleur.