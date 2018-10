JBL A8, LA GAMME VTX S’AGRANDIT

La série VTX A élargit sa gamme par l’ajout d’une enceinte line array compacte A8 double 8” et d’un caisson de basses 18” B18, destinés au touring et à l’installation. Assurant une couverture de 110° jusqu’à 300 Hz, le VTX A8 est particulièrement adapté pour compléter une solution VTX, dont il partage le rigging, pour le front-fill, les sides et autres renforts. Equipé d’un simple 18’’ large excursion, le sub B18 étend la réponse jusqu’à 30 Hz. Il se met en œuvre dans différentes configurations posées ou accrochées, omni ou cardio, par array pouvant atteindre seize unités. B18 et A18 partagent les mêmes mensurations en largeur. ■