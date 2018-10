PLUS4AUDIO PRESCRIT L’UNILINE COMPACT D’APG POUR LE TEMPLE DU SAVOIR

Pour l’auditorium de la Royal Geographical Society (RGS), Luciano Figueira, directeur du développement commercial de cette institution britannique a fait appel à Plus4Audio, qui a opté pour la nouvelle gamme Uniline Compact d’APG. Au total, le prestataire a réparti dix-huit enceintes APG Uniline Compact de manière égale dans une configuration de line-array G/D. Chaque colonne est composée de huit UC206N et de deux renforts de basse UC115B. Quatorze haut-parleurs coaxiaux DX5 complètent l’installation, répartis en retours de scène, front-fills et retours sous casquettes. L’ensemble du système est alimenté par deux amplifi cateurs APG DA-50 et quatre DA-15. ■