KLARK-TEKNIK DN9630 ET DN32-LIVE

Voici deux interfaces Klark-Teknik pour l’enregistrement et la lecture multipiste, compatibles avec la série des consoles Midas. Le DN9630 est un boîtier robuste, au protocole AES50 (vingt-quatre canaux en 96 kHz (Pro Séries)/quarante-huit canaux en 48 kHz (M32 séries)) assurant l’interface vers les ports USB 2.0, et inversement. Il est compatible MacOS X et Windows PC. La DN32-Live, dédiée aux M32, est une carte qui permet, en plus de l’interfaçage USB 2.0 32 x 32, d’enregistrer et de lire indépendamment trente-deux canaux, sur deux lecteurs SD/SDHC auxquels on accède directement en face avant de la carte, et ce sur une durée pouvant aller jusqu’à trois heures, en 48 kHz/32 bits PCM. ■