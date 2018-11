RCF A ACQUIS EAW

Le fabricant italien d’enceintes acoustiques annonce l’acquisition de la société américaine EAW, précédemment détenue par le groupe LOUD Audio LLC. La marque EAW vient compléter l’offre de RCF, qui s’étendait déjà aux produits dB Technologies. L’ambition est de devenir un leader international en conception, fabrication et commercialisation de produits et systèmes de sonorisation professionnels et d’installation audio. Comme l’indique Arturo Vicari, le PDG de RCF, les deux sociétés étaient depuis leur création très proches, RCF fournissant des haut-parleurs à EAW. Le développement des deux marques s’est fait en parallèle, et EAW va conserver son autonomie tout en profitant des investissements du groupe pour son développement. Pour TJ Smith, le président de EAW, il était difficile d’imaginer un scénario plus favorable pour sa marque. L’accord constitue une vraie reconnaissance de la valeur de EAW, acquise au fil de ses quarante années d’existence, ainsi que de son potentiel. ■