L-ACOUSTICS À LA SORBONNE

Inauguré en 1889 et classé monument historique depuis 1975, le grand amphithéâtre de la Sorbonne accueille conférences et cérémonies prestigieuses. Le bureau d’études Altia Acoustique a choisi le système Syva de L-Acoustics, convaincu que sa large dispersion horizontale apporterait une meilleure couverture sur les côtés du théâtre, tout en améliorant la dispersion verticale dans les fréquences moyennes. La facilité d’intégration et le fait que moins de boîtes étaient nécessaires la rendait économiquement plus pertinente. Quatre 5XT, positionnées uniformément en bord de scène, fournissent un remplissage frontal, tandis qu’un total de seize 5XT placées autour des deux niveaux de balcon offrent une couverture uniforme sur l’ensemble de l’amphithéâtre. ■