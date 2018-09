ENCEINTE POLYVALENTE BOSCH

Bosch Security System annonce l’arrivée prochaine d’une enceinte compatible public address/sono de sécurité : la LB7-UC06E. Certifiée EN54-24, elle convient à la reproduction de la parole et de la musique et peut être utilisée dans les systèmes d’alarme vocale. Le boîtier rectangulaire et compact en ABS possède une grille avant en métal. Deux trous prépercés facilitent l’entrée du câble, et le montage mural ne nécessite que deux vis fournies avec le produit. ■