Les modèles MG10XUF et MG12XUK apportent un choix plus large dans les catégories des consoles dix et douze canaux. L’adoption de faders linéaires sur la MG10XUF autorise un contrôle précis des niveaux ; la MG12XUK propose des potentiomètres rotatifs afin de gagner en compacité. Toutes les autres fonctionnalités sont identiques à celles des autres consoles MG XU de troisième génération actuelles. ■