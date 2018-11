CONTRÔLE BLUETOOTH AJOUTÉ AUX PA 100 MX ET MD 82 AX WORK PRO

Le PA 100 MX est un ampli de puissance 100 W au format demi rack destiné à l’installation. Il compte deux entrées ligne et une micro, un éliminateur de larsen et la double compatibilité basse impédance et 70/100 V. La référence PA 200 MX double la puissance et ajoute le contrôle Bluetooth. La référence MD 82 AX MkII reprend les fonctions de la référence initiale de ces auto mixeurs capables de paramétrer finement ses plages de travail pour les huit micros que l’on peut lui relier. La commande Bluetooth ajoutée permet l’accès à de nouveaux paramètres. La commande se réalise via iOS ou Android. Les principaux paramètres des produits sont commandés.