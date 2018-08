La réalité système d&b : formations à Paris

La salle de séminaire d&b Audiotechnik France accueille désormais régulièrement des ateliers animés en français pour découvrir, approfondir ou rafraîchir ses connaissances sur les systèmes d&b. Les sessions de formations se déroulent sur trois jours, mais il est possible de choisir les modules « à la carte » : le séminaire d’électroacoustique est un guide complet sur les interactions acoustiques entre enceintes et salles, l’atelier « Software & Systems Fundamentals » permet de découvrir et mettre en pratique les logiciels d&b ArrayCalc v10 et R1 v3, tandis que l’atelier « d&big Networkshop » est dédié aux technologies réseau, depuis la télécommande jusqu’à l’audio sur IP avec Dante. Ces ateliers sont ouverts à tous dans la limite des places disponibles. D’autres modules sur les line array, les produits d’installation fixe ou encore Soundscape seront mis en place dans les mois à venir. ■

http://www.dbaudio.com/fr/support/formation.html