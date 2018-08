APG ET ALES À L’ARÈNE DU SUD DE NOUMÉA

Audio Light Evénement Services – ALES – partenaire prestataire d’APG en Nouvelle Calédonie depuis quatre ans, passe un nouveau cap en 2018 en complétant son parc matériel et en débutant ses premières prestations à l’Arène du Sud, la salle de spectacle principale de l’île. ALES a doublé son parc de façade Uniline, pour atteindre vingt-quatre enceintes line array, et est désormais en mesure de sonoriser des sites de grande envergure et des événements d’ampleur : à commencer par la comédie musicale Le Livre de la Jungle, primée aux Molières 2018, qui s’est déroulée le 3 mai à l’Arène du Sud devant plus de quatre-mille spectateurs. ■