La régie son pas à pas 3

COUVRIR LA ZONE OCCUPÉE PAR LE PUBLIC

Le concert ne se déroule pas que pour les occupants de la régie. Cela peut paraître évident, mais certains régisseurs son l’oublient parfois. Chaque paire d’oreilles du public doit percevoir le meilleur son possible en fonction du site et du matériel disponible. Pour cela, il est nécessaire de recueillir des informations sur le lieu, la jauge et les dispositions du public. On pourra alors décider quel type d’enceinte sera à favoriser pour obtenir le résultat le plus homogène possible. La pression acoustique que les enceintes peuvent restituer est bien sûr à considérer, mais l’angle d’ouverture, que l’on retrouve sur la fiche technique du fabricant, est également un paramètre qui a une grosse influence sur le kit à utiliser. Le choix d’une dispersion adaptée favorisera l’homogénéité de la zone d’écoute tout en optimisant la quantité de matériel déployé.

POSITIONNEMENT DES ENCEINTES

La couverture du public doit être la plus homogène possible, tout en fournissant un niveau suffisant pour le confort de l’auditeur. Une considération d’autant plus fondamentale au regard de l’évolution de la législation sur les pressions acoustiques – voir encadré. 102 dB(A) en tout point de l’audience, et 118 dB(C) dans les mêmes conditions, ce qui est aujourd’hui très souvent largement dépassé. Lorsque les enceintes sont suspendues, la distance entre elles et les différentes zones du public montre moins d’écart qu’avec un système posé. Le niveau est ainsi naturellement plus homogène. L’enceinte étant placée à l’aplomb du public proche, nous évitons de lui infliger des pressions trop élevées, tout en optimisant la portée. Une légère rotation des enceintes vers l’intérieur de l’audience évite en intérieur de solliciter les parois latérales tout en comblant les premiers rangs.