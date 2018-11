LA SORBONNE S’ÉQUIPE EN SYVA

C’est dans le grand amphithéâtre de l’université parisienne que cette sonorisation a été implantée. Il accueille des conférences, cours et remises de prix, et son acoustique très réverbérante est difficile pour une diffusion amplifiée. Pendant deux ans, différents systèmes ont été éprouvés par des orateurs familiers du lieu, jusqu’à aboutir au choix d’une paire de Syva avec Syva Low de part et d’autre de la scène, quatre 5XT en front-fill et douze autres au niveau des balcons. L’étude acoustique a été réalisée par le cabinet Altia et l’intégration par la société SNEF. Le calage est quant à lui signé Arnaud Delorme, ingénieur d’application chez L-Acoustics. ■