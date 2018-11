SÉRIE CP, L’ENCEINTE QSC POUR TOUS

La série CP représente la meilleure solution d’enceintes amplifiées pour les clients qui recherchent des performances, une qualité et une fiabilité QSC à un prix abordable. La série comprend deux modèles à deux voies, les CP8 et CP12, avec amplificateur Classe D de 1 000 W, un DSP intuitif comprenant divers préréglages parfaitement adaptés aux principales applications de sonorisation et des entrées ligne, micro/ligne et stéréo 3,5 mm. Les deux produits peuvent être montés sur des mâts, utilisés comme retours de scène et employés pour des installations fixes ou temporaires. Les accessoires disponibles en option sont les sacs de transport et les housses pour un usage en extérieur. ■