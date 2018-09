LAWO AU 14 JUILLET

Les consoles étaient de la partie au Concert de Paris, l’un des plus grands événements de musique classique au monde. Radio France assurait la sonorisation et la retransmission sur France Inter et France 2. Quatre mains manipulaient la mc²96 pour le mix face : Stéphane Desmons pour l’orchestre et Alexandre Martin pour les chanteurs. Les retours étaient mixés sur une mc²36 pilotée par Stéphane Touvenin. Laurent Fracchia assurait sur une mc²66 le son d’antenne. « L’interface très complète et les fonctionnalités multi-utilisateurs de la mc²96 nous ont permis de réduire la quantité d’équipements, tout en améliorant le confort d’utilisation », explique Bruno Lompech, responsable du département sonorisation de Radio France. ■