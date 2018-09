LE MUSÉE SACEM EST EN LIGNE

Un musée virtuel pour écouter de la musique ? C’est ce qu’a réalisé la Sacem avec https://musee.sacem.fr où 3200 archives sont d’ores et déjà accessibles gratuitement, en attendant de pouvoir peut-être écouter un jour le reste du patrimoine musical géant de cette société, forte de 120 millions d’œuvres du monde entier. Au menu des archives bien sûr, que l’on peut chercher par répertoire (chanson engagée, jeune public, musique électronique…), par créateur (Guillaume Apollinaire, Boby Lapointe, Georges Delerue…), par période, par type (coupure de presse, contrat, photo, partition…) ou encore les « pépites », sélectionnées pour vous comme une partition de Verdi, la photo d’identité de Bourvil, l’examen d’entrée à la Sacem de Georges Brassens…

Pour suivre, des expositions comme « Histoire de la Sacem : genèse d’une société de créateurs et d’éditeurs », ou encore « Mai 68 : de la révolte à la légende », des « chroniques » qui narrent l’histoire des créateurs et de leurs œuvres, des « podcasts » comportant des entretiens exclusifs, interviews inédites restaurées, et enfin des « portraits », séries de documentaires sur les auteurs, compositeurs et éditeurs à l’origine des plus grands succès musicaux du 20e siècle. ■