L’ISE DÉMÉNAGE À BARCELONE

L’ISE, ce sont plus de quatre-vingt-mille visiteurs pour les mille-trois-cents exposants, et une croissance de 10 % par an ces dernières éditions. Nous l’avions constaté, des halls éphémères prenaient place devant le centre des expos, et trouver une chambre d’hôtel devenait de plus en plus difficile ; la localisation historique d’Amsterdam ne pouvait plus répondre au développement. Le salon va donc se déplacer à Barcelone. Ce n’est pas pour tout de suite, mais en 2021, plus précisément du 2 au 5 février. Après ses dernières éditions néerlandaises en 2019 et 2020, l’ISE prendra place à la Fira, centre des expositions de 400 000 m2 répartis en quatorze halls ! ■