REDYNAMISER VIA LA FORMATION ET LA CULTURE

Historiquement, les formations d’Issoudun débutent en 1988 mais sous un autre nom, sous la houlette d’une association de gestion qui a montré au fil du temps ses limites. Les formations d’Issoudun décident alors de prendre leur avenir en main. L’organisme tel qu’il se présente aujourd’hui débute en son nom et dans ses propres locaux en 2006. Une autonomie alors portée par André Laignel, maire d’Issoudun, député, nommé en 1988 Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires sociales et de l’Emploi, chargé de la Formation professionnelle. A l’époque, Issoudun est, à l’image de nombreuses autres communes, en recherche d’un rebond économique. André Laignel mise sur la formation et la culture pour cette redynamisation.

Michel Bosseau (directeur LFI) : « Les formations sont dispensées sur une durée allant de trois à six mois. Nos stagiaires proviennent de tout le territoire français, mais nous bénéficions d’un ancrage territorial fort, ce qui facilite par exemple l’accueil – il est aisé de se loger en colocation pour 100 €/mois. » Un argument de poids. Les stagiaires sont en immersion totale et cela produit une émulation. « Les anciens d’Issoudun ont créé une page Facebook commune », complète Frédéric Saint-Dizier, l’actuel président de l’association Les Formations d’Issoudun. Ce sentiment d’appartenance se retrouve sur le terrain des festivals dans le rang des techniciens backstage : « Tu as fait Issoudun, moi je suis RP12… et moi RP14 ! ».