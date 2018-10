LES PR AQUA 600 SPOT ET 480 BEAM STARS DE LA FÊTE NATIONALE À PARIS

Les célébrations du 14 Juillet à Paris ont été marquées par la spectaculaire pyrosymphonie de la tour Eiffel. Le Groupe F, chargé de l’événement, a contacté Laser System Europe pour assurer la partie vidéo, laser et lumière. LSE a fourni quarante-cinq Aqua Spot 600 LED et cent-dix Aqua 480 Beam.

« C’est un excellent choix pour éclairer jusqu’au sommet deux des faces de la tour Eiffel tout en se garantissant des caprices de la météo grâce à la sécurité de leur protection IP 65 » déclare Patrick Awouters, directeur général de LSE, « d’autant plus que nous n’avons eu que très peu de temps pour installer et encoder ». Le show a été créé par C. Berthoneau de Groupe F,

la lumière par F. Van Der Meeren de LSE. ■