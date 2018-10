À Amiens, un kit Full Robe pour accueillir les étudiants

Un gros kit ROBE pour le gala étudiant d’Amiens

Bien loin des ambiances de bizutage, l’Université de Picardie Jules Verne met les moyens pour accueillir ses étudiants. En clôture de la JAE (Journée d’Accueil des Étudiants), les nouveaux résidents de la fac d’Amiens ont profité gratuitement d’un concert de Therapie Taxi, Rone et Max Day, sur une scène entièrement équipée en projecteurs Robe lighting.

LG Son Live, prestataire en charge de la soirée, n’a pas lésiné sur les moyens techniques en montant une scène avec pas moins de 40 * LEDBeam150, 12 * BMFL Blade et 16 Pointe. Pour une partie du kit, un renfort de parc assuré par Ultrason, lui aussi très fourni en sources Robe était nécessaire.

L’ambition de l’éclairagiste Grégory Lainé avec ce kit était justement d’ouvrir en grand l’espace scénique: « Dès le départ je voulais beaucoup de sources pour donner l’impression d’une scène bien plus grande. Avec 70 machines, on a réussi à donner la sensation d’espace des gros plans de feu en restant dans une enveloppe budgétaire maîtrisée. »

C’est l’ambition du LEDBeam150, apporter la qualité Robe dans un petit projecteur abordable. « Tout le monde était surpris du résultat, continue Grégory. Le rapport poids puissance est incroyable. Le projecteur tient dans la main, il est vraiment microscopique et il dégage pourtant un superbe faisceau. On avait un peu peur à cause de la proximité avec les Pointe et BMFL mais au final c’est le nombre de sources qui fait la force et ça se marie très bien. »

Les nouveaux étudiants qui découvrent mieux la ville au travers des activités culturelles et sportives de la JAE, étaient ravi de finir avec un concert digne d’un festival sans débourser un sou. Encore plus ravi, Grégory a validé son choix pour le LEDBeam 150, « la petite découverte de cette opération » et prépare déjà la 6ème édition du festival Imaginarium. Ce festival qui aligne du Robe sur scène depuis sa création continuera donc avec la marque au point rouge. Très heureux du résultat avec 40 LEDBeam 150, Grégory espère placer pas moins de 180 * LEDBeam150 cette année. Affaire à suivre…