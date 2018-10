Ce livre est destiné aux étudiants et professionnels confirmés qui trouveront en lui un indispensable outil de travail, condensant en quelque sept-cent soixante pages l’ensemble des connaissances nécessaires aux métiers touchant à l’image vidéo. Au fil des chapitres, vous découvrirez les notions fondamentales de la colorimétrie, passage obligé entre le monde réel et celui de l’image, avant de vous faire une idée des règles de l’éclairage d’un plateau TV et comprendre comment utiliser les différents types de projecteurs ; vous vous initierez aux lois de l’optique, avec ses formules de base et son vocabulaire spécifique permettant de définir tous les aspects d’un cadrage ; vous comprendrez le fonctionnement d’une caméra numérique ainsi que les réglages permettant de modeler le rendu de l’image vidéo ; vous vous familiariserez avec le signal vidéo analogique et numérique, avant de vous plonger dans les arcanes de la compression numérique et de passer en revue ses nombreuses applications impliquant la manipulation de la vidéo sous forme de fichiers informatiques. Grâce à un panorama de l’ensemble des codecs SD et HD, vous pourrez aussi y voir plus clair dans la multitude des formats d’enregistrement vidéo et leurs différents supports de stockage. Cette 11e édition, entièrement actualisée, s’enrichit de nouveaux chapitres ; le HDR et les différentes solutions techniques proposées par les industriels, l’éclairage à LED, les caméras à grand capteur, le standard de compression HEVC/H.265 ainsi que la migration de la chaîne de production TV dans un univers totalement dématérialisé en IP.

Les Secrets de l’image vidéo Par Philippe Bellaïche Éditions Eyrolles – 780 pages – 40 €.