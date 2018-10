ROBE FRANCE RECRUTE ÉRIC TABUTEAU

Robe Lighting France, qui affichait récemment la volonté de développer sa marque d’éclairage architectural, recrute Eric Tabuteau au poste de chef de projet. Avec trente-cinq ans d’expérience dans la vente et l’installation, il sera un atout considérable pour l’équipe française Anolis, aux côtés de Bruno François, responsable de la prescription pour l’installation et le marché architectural. Cette figure connue des professionnels a déjà travaillé chez un installateur puis un distributeur, avant de devenir responsable de secteur pour un fabricant qui mixait produits de prestation et d’installation, à l’instar de Robe. Riche de ce parcours, Eric cherchait l’opportunité de se spécialiser dans le domaine de l’architectural. « Je connais très bien l’univers de l’installation mais je n’ai pas exploré autant que je le souhaitais l’éclairage architectural. L’opportunité était donc trop belle avec Robe qui vise le développement de ce secteur à travers Anolis. » Anolis qui vient par ailleurs de devenir partenaire de l’ACE (l’Association des Concepteurs lumière et Eclairagistes) met donc tout en œuvre pour connaître dans l’architectural le même succès que Robe a connu dans l’éclairage scénique. ■