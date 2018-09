Levage mobile #2

2E PARTIE

Structure et élévateurs mobiles

• Les différents types d’élévateurs

• La mise en place

• Les méthodes de fabrication

• Glossaire

• Entretien et réglementation

Deuxième volet de notre dossier consacré au levage, le premier ayant disséqué les textes de loi et rappelé les obligations de chacun. Les élévateurs (ou pieds de levage) et la structure (ou poutre) qui s’y pose sont désormais une configuration que l’on retrouve partout. Au sein d’une salle de spectacles, sur une scène en extérieur ou encore sur une plage, deux ou quatre pieds rapidement installés permettent d’asseoir la structure nécessaire à suspendre le son, la lumière, les pendars et bien sûr la vidéo (qui a parlé d’écran pour la Coupe du monde ?), une utilisation intensive qui nous invite donc à rappeler quelques éléments clés concernant la mise en place, l’utilisation, le transport, le stockage, et bien sûr, l’entretien.

LES RISQUES

Soyons clairs : le plus grand danger est la mort de ceux qui installent, de ceux qui se produisent en dessous et des spectateurs. Il est impensable que ceux qui mettent en place une installation événementielle ne soient pas qualifi és comme il se doit. Nous sommes certes dans un métier de divertissement, mais avant tout des professionnels, et devons donc prendre conscience des risques. Le matériel est lourd, souvent en métal, et supporte d’importantes tensions électriques. Pas de blague sur le sujet, donc… La répartition des charges est un métier, les calculs nécessaires demandent une qualification particulière, aussi l’employeur doit-il veiller à ce que le personnel impliqué soit correctement formé et conscient du danger. Bon, après avoir plombé l’ambiance, allons donc demander quelques conseils élémentaires.