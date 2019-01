LUMIÈRE SUR BOOBA À LA U ARENA

Le 13 octobre dernier, Booba s’offrait la U Arena dans un show avec Dimitri Vassiliu à la lumière et un kit fourni par Dushow Nice, riche en projecteurs Robe. A noter, la polyvalence des cent-quarante-cinq MegaPointe que Dimitri ne limite pas au seul rôle de beam survitaminé, jouant des gobos et des prismes à volonté. On retrouvait également derrière la scène deux RoboSpot pour assurer les poursuites de contre. Ce produit sera d’ailleurs sur le spectacle Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier aux Folies Bergères. Enfin, quarante-quatre Spiider situés en milieu de salle prolongeaient l’espace visuel au-dessus du public pendant que quatorze BMFL assuraient la face. ■