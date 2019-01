DANS LA FAMILLE PROLIGHTS STUDIOCOB, JE VOUDRAIS

Le STUDIOCOBPLUSTW. La technologie COB (Chip On Board) lui permet de réagir comme un projecteur mono source. Cette version est IP65, silencieuse, dispose d’un spectre de couleurs étendu grâce à ses LEDs blanc chaud/blanc froid et offre un éclairement 40 % supérieur aux versions classiques. Le projecteur est livré avec deux lentilles de type Fresnel interchangeables 18 et 38°, et dispose d’une lentille 60° optionnelle pour une ouverture large. Il est polyvalent et peut être utilisé dans n’importe quelle application intérieure comme extérieure, et est disponible en Full RGBW (ML161), en blanc chaud (ML163) et en blanc froid (ML164), avec finition noire ou blanche. Les gammes STUDIOCOB et STUDIOCOBPLUS disposent d’accessoires tous compatibles. ■