LUMINEX AU CATALOGUE AUDIOPOLE

Ces produits fabriqués en Belgique sont destinés aux professionnels de l’audiovisuel. Audiopole proposera à ses clients audio, broadcast et installation des routeurs et switches Ethernet GigaCore. Le protocole réseau Milan basé sur AVB pour l’interopérabilité Pro AV a été lancé à InfoComm 2018 et Luminex fait dorénavant partie de cette nouvelle alliance entre plusieurs constructeurs dont L-Acoustics, d&b audiotechnik, Avid… ■