ÉVOLUTION DU TAUX D’INTÉRÊT LÉGAL POUR LE 2E SEMESTRE 2018

Utilisé pour calculer les pénalités en cas de retard de paiement d’une somme d’argent, notamment en matière bancaire, de surendettement, de crédit, de divorce ou entre professionnels, les nouveaux taux de l’intérêt légal au 2e semestre 2018, en baisse par rapport à ceux du 1er semestre, ont été publiés au Journal officiel du 28 juin 2018. Ainsi, pour ce qui concerne les taux d’intérêts dus entre particuliers d’une part, et entre un professionnel débiteur et un particulier créancier d’autre part, le taux passe de 3,73 % à 3,60 % ; de particulier débiteur à professionnel créancier, et entre professionnels, le taux passe de 0,89 % à 0,88 %. Texte de référence : arrêté du 27 juin 2018 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal. ■