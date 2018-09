Martin by Harman complète sa gamme Rush avec le Rush 10 Beam FX, équipé d’un contour LED et d’une tête motorisée à rotation infinie. Il offre des possibilités de conception et d’effets visuels variés grâce au contrôle individuel des vingt-quatre LEDs RGB qui entourent le faisceau haute intensité de la lentille du collimateur. ■