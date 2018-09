MAGNUM ET STARWAY, SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT

Magnum a réalisé un gigantesque coucher de soleil artificiel sur les bords de Seine. Cette énorme source lumineuse devait pouvoir se graduer, changer de couleur, et se voir en plein jour ! C’est le DataKolor de Starway qui a su répondre à toutes ces problématiques et que la société a choisi pour relever ce défi . D’abord testé sur une petite maquette de seize DataKolor, puis finalement érigé sur un assemblage de plus de cent-soixante-dix-sept projecteurs, c’est un soleil de 8 m de diamètre qui a finalement été créé. Une prouesse dont les principales difficultés ont été de concevoir une mécanique d’assemblage et de trouver une solution pour rendre ces projecteurs étanches, offrant un bronzage garanti sans UV ! ■