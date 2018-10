Pierre Proquin a débuté le métier comme prestataire animateur, un tremplin couramment emprunté par cette génération de prestataires techniques du spectacle vivant. Megawatt s’est très tôt spécialisé dans la vente et l’installation de matériels d’éclairage en clubs et discothèques. Une activité un peu plus tard élargie à l’éclairage scénique, avant de franchement se diversifier avec une offre plurielle allant de la sonorisation jusqu’à la machinerie scénique, en passant par location de matériels, la fabrication et l’installation de rideaux.

Megawatt est implanté à Vaux-sur-Mer, une commune située sur la presqu’île d’Arvert en Charente-Maritime. L’entreprise occupe un local de 400 m2 regroupant l’administratif et le commercial, le stock, le magasin de vente et le comptoir location. Cette station balnéaire recense une bonne vingtaine de campings, une clientèle toute désignée pour Megawatt. Pierre Proquin : « Il y a encore quatre ans, le plus gros du chiffre d’affaires était réalisé avec les municipalités, mais les finances locales sont en berne. Une perte compensée par le gain d’affaires conclu avec les associations et les campings. Le chiffre d’affaires à l’année est stabilisé, mais avec pour contrepartie une activité saisonnière essentiellement concentrée entre début mars jusqu’à la fin septembre. »