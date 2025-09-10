40 caissons de graves à double 21’’, deux lignes de quatre enceintes cardioïdes huit voies, plus de 30 enceintes d’appoint, près d’1 MW d’amplification, un couloir d’accès assurant 60 dB d’atténuation… Bienvenue au Mia Mao, un club parisien d’exception où tout est superlatif.

Inauguré par un set de Laurent Garnier le 17 janvier 2025, le Mia Mao met la barre très haut. Cette ancienne halle aux cuirs de 3 000 m² héberge un système de sonorisation très original conçu sur mesure par l’acousticien David Rousseau (Solution 63 Hz). L’objectif était à la fois d’éviter au maximum les nuisances sonores pour le voisinage et d’obtenir un son d’une qualité exceptionnelle, en se jouant « à la source » de tous les obstacles acoustiques. L’exploitant du Mia Mao, Arnaud Perrine (qui gère également, à proximité, le Glazart, le Kilomètre 25 et le Jardin 21), a donné carte blanche à David, qui retrace l’histoire du projet et les concepts clés qu’il y a implémentés.

SONO Mag : Solution 63 Hz, c’est un bureau d’études acoustiques ?

David Rousseau : Pas à proprement parler. Acousticien, c’est un métier « dangereux » ! J’ai traîné pendant 15 ans dans le milieu des expertises acoustiques avec Maurice Auffret, lequel m’a appris énormément de choses, la plus importante étant de rester humble. Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien ! Il faut toujours être prudent dans la gestion des basses fréquences, et surtout rester lucide face aux mesures. Solution 63 Hz est spécialisé dans la conception d’enceintes qui ont pour but de compenser les défauts acoustiques majeurs des salles. On gagne ainsi souvent plus de 20 dB de niveau sans perte d’exploitation et sans devoir dépenser des millions « pour voir »… Peu après le confinement, un ami de longue date a tenu à me présenter Donatien Barbanchon, devenu depuis mon associé, car il « savait » que nous serions complémentaires. Le courant est passé immédiatement : je m’occupe de la technique, Donatien de la gestion. Notre duo est fondamental à notre réussite.

Donatien est également directeur des sociétés ClimAGE et ClimAGELEC, qui ont assuré la partie ventilation/climatisation du Mia Mao. Elle est unique en son genre, car les pièges à son ont été réalisés en maçonnerie, et le design que nous avons créé ensemble permet une absence totale de trouble sonore à l’extérieur.

SONO Mag : Nous t’avions laissé en pleine mesure de fuites acoustiques au Zénith en 2017 (lire SONO Mag n°435)… Par quel hasard te retrouvons-nous ici ?

D. R. : J’ai fait la connaissance d’Arnaud Perrine à l’occasion d’une étude d’impact sonore pour l’un des lieux qu’il exploite. Il m’a ensuite demandé un avis sur le Kilomètre 25, club en plein air où les riverains se plaignaient de nuisances. Nous avons fait venir une grande marque d’enceintes et son caleur de référence, mais la directivité obtenue sur site était beaucoup trop faible comparée aux simulations : les émergences dans le grave auraient encore empêché toute exploitation.

Comme j’avais déjà réalisé des systèmes de sonorisation sur mesure à très forte directivité, dont le Dehors Brut – un club parisien en plein air aujourd’hui fermé, où j’avais déployé 64 caissons et 56 enceintes –, Arnaud et son associé Mickael m’ont demandé de leur concevoir en urgence un sub plus performant afin de sauver l’exploitation. Le résultat a donné satisfaction, on a gagné plus de 20 dB de niveau possible dans les basses… et une confiance mutuelle. J’ai ensuite fait évoluer progressivement le système du Kilomètre 25… ce qui m’a mené au Mia Mao en 2023.