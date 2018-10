MICROS CANONS AUDIO-TECHNICA BROADCAST

Le BP28 et le BP28L allient un bruit exceptionnellement bas à de larges membranes dans un micro canon ainsi qu’une polarité extrêmement resserrée, idéale pour les prises de son à longue distance. Deux longueurs sont disponibles, 355 mm pour le BP28 et 568 mm pour le BP28L. Ils disposent d’un dispositif breveté qui maintient la directivité sur l’ensemble de la bande passante, et d’une des meilleures plages dynamiques du marché grâce à un bruit propre de 3 dB (BP28L) et de 8 dB (BP28) conjugué à un excellent SPL admissible (143 dB dans le cas du BP28 et 138 dB pour le BP28L). Ils offrent des performances dignes d’un micro de studio dans des prises de son à longue portée comme en reportage et autres captations d’ambiances par exemple. ■