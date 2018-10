RME ADI-2 FS, JUSQU’À 192K

Ce boîtier compact et extrêmement flexible offre une conversion AN/NA de très haute qualité depuis ou vers les formats SPDIF, AES et ADAT, et jusqu’à 192 kHz. Sa capacité à utiliser ces différents formats le rend éminemment polyvalent. Quelle que soit la source, il suffit de la brancher. Le SteadyClock FS est l’un des ses points forts. Il s’agit de la dernière technologie d’horloge numérique de RME, qui garantit une suppression maximum du jitter et la plus faible déviation. L’ADI-2 FS reprend aussi la technologie de conversion de l’ADI-2 Pro FS, avec une fréquence d’échantillonnage de 19 kHz, une distorsion des plus basses et une plage dynamique de 120 dB(A).■