NEXO DANSE SUR LE PONT D’AVIGNON

Nexo a déployé ses systèmes sur deux lieux majeurs de la 72e édition du festival d’Avignon. Le système principal était constitué de six GEO M10 par côté, avec au sol un STM S118 et deux ID24. La diffusion de la bande son des spectacles était en multicanal, avec des enceintes PS15-R2 en surround. Pour la cérémonie de clôture du festival qui s’est déroulée dans la Cour d’honneur, c’est le système STM qui a été choisi. Ce sont six STM M28 et deux sub STM S118 par côté qui ont été posés sur les planches de la scène, épaulés par quatre PS10 en débouchage de nez de scène et le tout amplifié par quatre NXAMP4x4 en racks NUAR. Le tout a été contrôlé grâce au logiciel de gestion des systèmes Nexo NeMo via réseau, avec une prise en main rapide par l’équipe technique du festival. ■