LA PETITE BOÎTE BLEUE QUI SIMPLIFIE LA VIE

La Catapult Mini permet de relier quatre canaux audio analogiques sur un câble Cat 5 blindé. Les Catapult Mini TX (émetteur) et RX (récepteur) sont toutes deux dotées d’un châssis en acier compact avec une sortie câblée vers quatre connecteurs XLR, offrant une solution simple pour transférer un son analogique entre deux points sans perte ou dégradation du signal. Tous les modules Catapult sont compatibles les uns avec les autres et sont vendus séparément, offrant la possibilité de les combiner selon les besoins. Elles peuvent être utilisées ensemble pour créer un multipaire audio compact à quatre canaux ou être associées à d’autres modules, incluant des fonctions de séparation ou d’isolation via transformateur. ■