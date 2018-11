NOUVEAUTÉS MARTIN AUDIO

Martin Audio annonce l’arrivée de neuf nouveautés destinées aux intégrateurs, installateurs et prescripteurs. Les enceintes murales deux voies Adorn 40 et 55 sont équipées de haut-parleurs de 4 et 5,5’’, un subwoofer SX110 complète la gamme. Les quatre processeurs VIA permettent de configurer un système lorsque la mise en réseau n’est pas nécessaire. Enfin, U-Hub est un pont Ethernet vers U-Net équipé d’un transport audio numérique, analogique et AES3. Il facilite la connexion au PC et le contrôle logiciel VU-Net des baies et des caissons de basses de la série MLA. Lorsqu’il est utilisé avec le contrôleur de système en réseau Martin Audio DX4.0, U-Hub peut connecter un système audio et réseau à un système MLA à l’aide d’un seul câble via un réseau Dante ■