RETOURS INTRA SENNHEISER IE 40

Voici le premier venu d’une série d’écouteurs dynamiques de retour in-ear professionnels. Disponible dès aujourd’hui, le modèle d’entrée de gamme IE 40 PRO garantit une reproduction audio fidèle, avec un son chaud, un haut niveau de détail et une clarté naturelle, améliorant la concentration de l’artiste et le contrôle de sa performance même dans des conditions de scène difficiles. A cette performance audio s’ajoute une conception mécanique soignée incluant un câble avec gaine incassable brevetée. Début 2019, l’IE 40 PRO sera rejoint par le IE 400 PRO et le modèle haut de gamme IE 500 PRO. Quelques caractéristiques ; réponse de 20 Hz à 18 kHz, pression acoustique maxi de 115 dB et atténuation du bruit de 26 dB, tout cela dans 18 g. ■