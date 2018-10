OBELIE CRÉE LA LAMPE CENTRE DE TABLE SANS FIL LAMOURETTE

La lampe sans fil Lamourette va embellir vos événements, terrasses et salles de réception, tout en vous facilitant la vie. Elle éclaire vos plats en blanc chaud et dispose d’un éclairage RGB sur sa partie haute, avec intensité réglable. Sa batterie lui assure une autonomie de sept heures à 100 % d’intensité. Elle est pilotable en HF via une console ou une application dédiée sur smartphone. Elle existe en deux tailles, standard ou XL de 30 ou 35 cm de haut pour 14 cm de diamètre. La recharge par induction se gère soit par 5 en les posant simplement sur un socle, soit par 15 dans leur flightcase qui facilite le stockage et la manutention. Un chargeur solo est aussi disponible. ■