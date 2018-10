LE ROBOSPOT DE ROBE ENTRE EN PISTE

Le cirque Arlette Gruss a changé son chapiteau pour une solution sans mâts centraux. Excellent choix pour le public mais contraignant pour l’éclairage, les poursuites ne pouvant plus profiter de ce support. En accord avec Julien Lomme, directeur technique, l’éclairagiste Arthur Oudin a opté pour le Robospot Robe. Les deux Robospot Basestation permettent aux poursuiteurs d’assurer leur travail en tout confort et surtout en toute sécurité, sans avoir à monter tous les soirs leurs poursuites à 10 m de haut en pleine chaleur estivale. Chaque station pilote un BMFL équipé de sa caméra. Les Robospot rejoignent ainsi les BMFL et les Megapointe sous le chapiteau Arlette Gruss, cirque qui se réinvente. ■