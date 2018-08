OUTLINE SUR LA COUPE DU MONDE DE FOOT

Parmi les lieux où se déroulent les soixante-quatre matches, le stade d’Ekaterinbourg offre un espace temporaire innovant pour les fans, avec des sièges couverts supplémentaires à l’extérieur du périmètre du stade, portant sa capacité à un peu plus de trente-cinq mille places. Un total de deux-cent-vingt-trois enceintes Outline de la série Stadia ont été déployées pour offrir une couverture homogène à chaque spectateur. S’y ajoutent quarante-huit modules basse fréquence Outline ST SUB, le compagnon LF dédié de la gamme Stadia, tandis que cinquante-quatre autres boîtiers ultra compacts Vegas 24 couvrent les zones VIP et invités. Plus de trois-cents canaux individuels d’amplification Outline alimentent l’énorme système avec une puissance totale combinée de plus d’un million de watts. ■