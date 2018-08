PROCESSEURS BOSE CONTROLSPACE, LA GAMME S’ÉLARGIT

Les ControlSpace CSP-1248 et CSP-428 offrent une configuration simplifiée pour les projets de petite à moyenne ampleur. Ce sont des DSP autonomes et simples pour les magasins, restaurants… Les ControlSpace CSP se configurent via serveur Web. Leurs algorithmes Bose, configurables, garantissent un fonctionnement fiable et prévisible des systèmes audio ; compensation AutoVolume, égalisation dynamique SmartBass, radiomessagerie Opti-voice et système de gestion de niveau Opti-source. Les ESP-1240A et ESP-880A sont respectivement équipés de 12+4 et 8+8 E/S analogiques, avec une sortie en Cat5 au format AmpLink. Les ESP-1240AD et ESP-880AD sont dotées des technologies AmpLink et Dante 32+32.