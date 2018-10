PARTENARIAT REX CLUB ET K-ARRAY : POUR L’AMOUR DU SON

Pour fêter ses trente ans, le Rex Club va électriser les nuits parisiennes tout au long de l’année 2018. Le temple de la musique électronique sort des sous-sols du Grand Rex pour d’exceptionnelles soirées nomades. Tous les mois, un concert événement fera vibrer un lieu emblématique de la capitale et sera suivi d’un after explosif au Rex Club. Plus de trente artistes de la scène mondiale vont délivrer le bon son du Rex dans tout Paris et vous faire danser dans des lieux inattendus. Afin de garantir le son estampillé Rex lors de ces soirées nomades, le club a fait appel à K-Array, marque haut de gamme italienne, reconnue pour la qualité des solutions audio pro qu’elle apporte. Les systèmes portables K-Array combinent technologie de pointe, puissance, beauté et maniabilité. Ils sont ultra rapides à monter et à démonter, ce qui les rend idéaux pour les installations temporaires. Leurs couleurs et finitions sont personnalisables, ce qui leur permet de se fondre dans le décor. Leur son pur fait ainsi sensation dans la plus grande discrétion. Le Rex Club et K-Array se rejoignent dans la quête du bon son, celui qui fait vibrer corps et âmes dans un même élan. Leur partenariat pour les trente ans du Rex allait de soi. Le premier concert a eu lieu à la mairie de Paris dans la salle des Prévôts. Les autres dates ne seront connues que le jour même de l’événement. ■