STREAMEZ COMME VOUS VOULEZ !

La centrale de streaming A6 de VSSL (distribuée par Pilote Films) utilise la technologie « Native Streaming » compatible AirPlay, Google Cast et Spotify Connect. Vous pouvez ainsi utiliser n’importe quelle app pour jouer, contrôler et distribuer six flux de musique vers six zones différentes. Le contrôle s’effectue à l’aide de tout appareil connecté au réseau (iOS, Android ou Windows), mais aussi via Google Home pour une utilisation en commande vocale ! Simplicité de mise en œuvre. Amplification interne. Une entrée locale par zone. Bus in/out pour extension. Une version trois zones sera bientôt disponible. ■