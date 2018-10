Pioneer DJ DJS-1000

PREMIÈRES IMPRESSIONS

Ceux qui connaissent ou ont déjà approché un Toraiz SP-16, le sampler de la marque, penseront à première vue qu’il s’agit de la même machine intégrée dans un châssis de XDJ-1000. La conception est solide, les matériaux sont ceux utilisés habituellement par Pioneer DJ pour ses appareils, et on retrouve le même sérieux dans l’assemblage. On reconnaît immédiatement les seize pads du SP-16, les touches lumineuses du séquenceur pas à pas ou bien encore le choix de la longueur des patterns via quatre boutons intuitifs. Le logiciel qui s’affiche sur l’écran tactile 7’’ (c’est le même écran que pour les XDJ-1000MK2) est également similaire au Toraiz et on y retrouve immédiatement ses marques. Pour les DJs qui ne sont pas familiers avec le SP-16, c’est une autre histoire, ils se retrouvent face à une CDJ un peu étrange, où il n’y a plus de jog wheel, plus de lecteur CD, mais plein de boutons et de pads en plus qui côtoient le classique curseur de pitch et les boutons Play/Pause et Cue (ici nommé Stop/Gate). Ce n’est pas vraiment un contrôleur, ce n’est pas vraiment un instrument de composition, ce n’est pas une platine. Mais alors qu’est-ce qu’on fait avec ?