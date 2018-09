PLAYLIST // DJ GETDOWN

B2K FEAT. FABOLOUS – « BADABOOM » (EPIC) EN RÈGLE GÉNÉRALE, LE « OLD SCHOOL » S’ARRÊTE DANS LES ANNÉES 2000. CERTES, CE MORCEAU DATE DE 2003, MAIS IL A QUAND MÊME QUINZE ANS ! B2K EST UN BOYS BAND BLACK FORMÉ EN 1998 ET PRODUIT PAR PUFF DADDY. ILS ONT FAIT DEUX TUBES DANS LEUR CARRIÈRE, LE FAMEUX « BADABOOM » ET « BUMP BUMP BUMP ». LES MEMBRES SE SÉPARENT EN 2004 POUR ÉVOLUER EN SOLO. PARMI EUX, MARQUES HOUSTON ET OMARION ONT RÉUSSI, AVEC QUELQUES TUBES À LEUR ACTIF, À SORTIR LEUR ÉPINGLE DU JEU. « BADABOOM » ME FAIT TOUJOURS PENSER À L’ÉTÉ. A REDÉCOUVRIR POUR CEUX QUI ONT OUBLIÉ.