Présentation DV2 / Séquoia Audio

Les marques Adamson et DiGiCo sont distribuées en France par la société DV2, qui a créé une nouvelle division en 2017 nommée Sequoia Audio dans le but de distribuer des marques alternatives en termes de budget tout en restant dans une gamme professionnelle, mais aussi en termes de types de produits plus adaptés au marché français (retours coaxiaux par exemple). Pour le moment, ces marques sont MDC pour les enceintes et Powersoft pour l’amplification (à mettre en parallèle au couple Adamson/Lab Gruppen chez DV2). Voici donc ces nouveautés présentées ainsi que quelques produits déjà existants mais méconnus.

DIGICO

2015 a été pour Digico l’année de son entrée dans la concurrence des consoles numériques à moins de 10 000 € HT avec sa gamme S et la console S21. Cette gamme s’agrandit maintenant avec l’apparition de sa grande sœur la S31, qui reprend toutes les caractéristiques de la S21 mais avec l’ajout de dix faders ainsi que d’un troisième écran tactile accompagné de ses encodeurs rotatifs. Pour rappel, ces consoles disposent entre autres de vingt-quatre entrées et douze sorties analogiques, une entrée et une sortie AES/ EBU, un port d’entrée et un de sortie Wordclock, deux ports réseaux switchés (pour télécommande), une carte UB MADI intégrée (carte de conversion MADI<>USB2 quarante-huit canaux) et deux emplacements pour cartes d’extension DMI. Ces consoles sont capables de gérer quarante-huit canaux d’entrée (« flexi channels », mono ou stéréo) et seize Flexi Bus de sortie (auxiliaires ou sous-groupes, mono ou stéréo), le tout fonctionnant en 96 kHz.