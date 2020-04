Profitez de l’accès gratuit à SONO Mag !

En ce moment, votre magazine préféré met à disposition gratuitement toute sa collection, habituellement réservée aux seuls abonnés ! Retrouvez tous les contenus SONO Mag à la maison, avec aujourd’hui, une rétrospective consacrée à notre numéro 443.

Bonne lecture !

https://sonomag.fr/sono-443/#1

REPORTAGES

Page 44 – Tournée d’Indochine, l’art de la dissimulation d’Adamson

Page 56 – Installation : Arena du Pays d’Aix, Yamaha et Nexo omniprésents

Page 64 – Monte-Carlo Jazz Festival, Leopard et Lina à l’opéra

Page 72 – Guns N’Roses, 133 étoiles pour un retour très attendu

Page 78 – RGPD… Mais de quoi s’agit-il ?

Page 80 – Adam Hall Group inaugure son Experience Center

Page 92 – Les formations d’Issoudun, métiers des musiques actuelles

TESTS, TUTOS

Page 94 – Tuto : La régie son, pas à pas – 3ème partie : la diffusion

Page 98 – Casques et écouteurs intra auriculaires, technologies et caractéristiques

Page 102 – Dossier : levage mobile – 2ème partie

Page 108 – Bose S1 Pro, enceinte face et retour

Page 114 – D.A.S. Audio Altea 712A, enceinte large bande 12’’

Page 122 – Robe Lighting Tarrantula, lyre Wash

Page 134 – AFX Light Mobicolor 4, par sur batterie ■