RCF LIVRE LES PREMIÈRES E-SERIES

La gamme des consoles analogiques RCF Serie-E, présentée en 2017, est maintenant disponible à la vente et se décline en trois formats : douze, seize et vingt-quatre canaux. Les caractéristiques comprennent des préamplis haut de gamme, compresseurs dynamiques à un seul contrôle, égaliseur semi-paramétrique à quatre bandes, avec un degré de précision supérieur pour cette classe de mélangeurs compacts ; port USB pour l’enregistrement et la lecture stéréo ; port alimenté par USB pour connecter une lampe ou des périphériques externes, des faders longs et les eff ets ZSPORE DSP embarqués. La série E de RCF réunit toute la puissance des consoles grand format et des effets de haute qualité dans une solution portable. ■