RCF SUB 9004-AS, 18’’ ACTIF

Equipé d’un haut-parleur néodyme à bobine de 4’’ doté d’un processus de refroidissement inédit particulièrement efficace et silencieux, ce sub en 18’’ s’utilise à l’intérieur ou l’extérieur. Il est équipé d’une électronique d’amplification avec traitement DSP 32 bits (EQ, limiteurs, délai…) contrôlable en RDNet, le protocole maison. Le coffret est en bois traité. Ce sub couvrant la bande de 30 Hz à 400 Hz s’utilise avec les têtes HDL 30-A et HDL 10-A. Il déploie 136 dBSPL max pour une amplification de 2 800 W crête et une masse de 57 kg. Différentes options de trolley et housses sont disponibles. ■