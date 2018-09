RGPD… mais de quoi s’agit-il ?

Qui n’a pas pesté, souvent, contre des SMS, MMS, mails ou appels téléphoniques non sollicités ? Comment ces interlocuteurs indélicats ont-ils pu récupérer non seulement vos coordonnées mais également des informations précises et ciblées sur vos habitudes de vie ? La faute à vos données personnelles, communiquées un jour et vendues toujours ! Pour faire face à ces pratiques, voici le RGPD !